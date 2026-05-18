Visite d’un atelier de luthier Yves-Antoine Gachet Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt

Mirecourt

Visite d’un atelier de luthier Yves-Antoine Gachet

Rendez vous à l’Office de Tourisme 17 Rue Faubourg Saint Vincent Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-13 15:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20

Visite d’un atelier de luthier Yves Antoine Gachet

Visitez le nouvel atelier de fabrication d’instruments du quatuor du luthier Yves-Antoine Gachet, spécialisé dans la contrebasse.

Le luthier vous invite à visiter son atelier entre modernité et tradition du bois.

Rendez vous à l’office de tourisme

Date de limite des réservations le samedi précédant la visite.

Uniquement sur inscription et paiement à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public

2 .

Rendez vous à l’Office de Tourisme 17 Rue Faubourg Saint Vincent Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

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English :

Visit a luthier’s workshop Yves Antoine Gachet

Visit the new workshop of the violin maker Yves-Antoine Gachet, specialized in double bass.

The luthier invites you to visit his workshop between modernity and tradition of wood.

Meet at the tourist office

Deadline for reservations: the Saturday before the visit.

Only on registration and payment at the Tourist Office of Mirecourt and its Environs by phone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on reservation.

L’événement Visite d’un atelier de luthier Yves-Antoine Gachet Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MIRECOURT