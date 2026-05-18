Visite d’un atelier de luthier Yves-Antoine Gachet Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt
Visite d’un atelier de luthier Yves-Antoine Gachet Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt lundi 13 juillet 2026.
Mirecourt
Visite d’un atelier de luthier Yves-Antoine Gachet
Rendez vous à l’Office de Tourisme 17 Rue Faubourg Saint Vincent Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-13 15:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20
Visite d’un atelier de luthier Yves Antoine Gachet
Visitez le nouvel atelier de fabrication d’instruments du quatuor du luthier Yves-Antoine Gachet, spécialisé dans la contrebasse.
Le luthier vous invite à visiter son atelier entre modernité et tradition du bois.
Rendez vous à l’office de tourisme
Date de limite des réservations le samedi précédant la visite.
Uniquement sur inscription et paiement à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public
2 .
Rendez vous à l’Office de Tourisme 17 Rue Faubourg Saint Vincent Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit a luthier’s workshop Yves Antoine Gachet
Visit the new workshop of the violin maker Yves-Antoine Gachet, specialized in double bass.
The luthier invites you to visit his workshop between modernity and tradition of wood.
Meet at the tourist office
Deadline for reservations: the Saturday before the visit.
Only on registration and payment at the Tourist Office of Mirecourt and its Environs by phone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on reservation.
L’événement Visite d’un atelier de luthier Yves-Antoine Gachet Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MIRECOURT
À voir aussi à Mirecourt (Vosges)
- Nuit européenne des musées Rendez-vous pour une balade musicale départ au Musée de Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt 23 mai 2026
- Concert de musique de chambre, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt 23 mai 2026
- Concert : Contre-temps avec Patrick Sentis et son Orchestrion, Maison de la musique mécanique, Mirecourt 23 mai 2026
- Dansons sur la place Mairie Cour d’honneur Mirecourt 27 mai 2026
- Concert du chœur des élèves luthiers Musée de Mirecourt Mirecourt 4 juin 2026