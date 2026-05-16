Journée découverte des activités de l’Astragale Club de Randonnée FFRP Rue Maréchal de Lattre de Tassigny Mirecourt

Mirecourt

Journée découverte des activités de l’Astragale Club de Randonnée FFRP

Rue Maréchal de Lattre de Tassigny Parc Mougenot Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Journée découverte des activités de l’Astragale Club de Randonnée FFRP

Accueil à partir de 9h00.

9h30 et 14h00 Rando Santé Moins vite, moins loin, moins longtemps. Petit parcours de 5km encadré par des animateurs.

9h30 et 14h00 Randonnée. Parcours de 8km à 9km encadré par des animateurs.

10h00 et 14h00 Bâtons Dynamiques,

11h00 et 15h00 Marche Nordique,

(Prêt de bâtons pour ces deux activités).

Randonnée Balisage Carte et boussole. information sur place.

Proposée par Le Club de l’Astragale.Tout public

0 .

Rue Maréchal de Lattre de Tassigny Parc Mougenot Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 83 91 03 79 lastragale88.contact@gmail.com

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English :

Discovery day with Astragale Club de Randonnée FFRP

Welcome from 9:00 am.

9:30 am and 2:00 pm: Rando Santé Less fast, less far, less long. Short 5km trail supervised by instructors.

9:30 am and 2:00 pm: Hiking. 8km to 9km course supervised by activity leaders.

10h00 and 14h00: Dynamic sticks,

11h00 and 15h00: Nordic Walking,

(Poles available for both activities).

Hiking Marking Map and compass. information on site.

Proposed by Le Club de l’Astragale.

L’événement Journée découverte des activités de l’Astragale Club de Randonnée FFRP Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT