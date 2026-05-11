Concours International de Lutherie et d’Archèterie Exposition des Instruments et Archets Espace Robert Flambeau Mirecourt

Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie Exposition des Instruments et Archets

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-05

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Exposition des Instruments et Archets du Concours.

Venez découvrir, admirer, écouter et essayer tous les instruments et archets présentés au Concours.

Un moment privilégié de partage et d’échange entre professionnels luthiers et archetiers et tous les musiciens et mélomanes curieux de connaître la facture instrumentale d’aujourd’hui.Tout public

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Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com

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English :

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Exhibition of Competition Instruments and Bows.

Come and discover, admire, listen to and try out all the instruments and bows presented at the Competition.

It’s a great opportunity for professional luthiers and bow-makers to share and exchange ideas with musicians and music-lovers curious about today’s instrument-making.

L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie Exposition des Instruments et Archets Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MIRECOURT