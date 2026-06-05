Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Pierre Caradot Cinéma le Rio Mirecourt

Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Pierre Caradot

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03 15:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence Joseph et Pierre Hel Luthiers à Lille par Pierre Caradot

Conférence publique

Film en français avec sous-titres en anglais

Sur réservation en fonction des places disponibles.

Entrée libre avec accès prioritaire pour les détenteurs du Forfait WEEK-END

Possibilité de réserver en ligne en cliquant sur le lienTout public

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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com

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English :

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conference Joseph et Pierre Hel Luthiers à Lille by Pierre Caradot

Public lecture

Film in French with English subtitles

Subject to availability.

Free admission with priority access for WEEKEND pass holders

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L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Pierre Caradot Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MIRECOURT