Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Pierre Caradot Cinéma le Rio Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Pierre Caradot Cinéma le Rio Mirecourt vendredi 3 juillet 2026.
Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Pierre Caradot
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-03 15:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence Joseph et Pierre Hel Luthiers à Lille par Pierre Caradot
Conférence publique
Film en français avec sous-titres en anglais
Sur réservation en fonction des places disponibles.
Entrée libre avec accès prioritaire pour les détenteurs du Forfait WEEK-END
Possibilité de réserver en ligne en cliquant sur le lienTout public
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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com
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English :
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conference Joseph et Pierre Hel Luthiers à Lille by Pierre Caradot
Public lecture
Film in French with English subtitles
Subject to availability.
Free admission with priority access for WEEKEND pass holders
Book online by clicking on the link
L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Pierre Caradot Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MIRECOURT
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