Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Iris Carr et Jonas Cinéma le Rio Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Iris Carr et Jonas Cinéma le Rio Mirecourt samedi 4 juillet 2026.
Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Iris Carr et Jonas
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 13:00:00
fin : 2026-07-04 14:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence The Letter Box Cello restoration par Iris Carr et Jonas Seeberg
Conférence publique. Présentation d’un cas de restauration d’instrument.
Conférence en anglais avec traduction française.
Sur réservation en fonction des places disponibles.
Entrée libre avec accès prioritaire pour les détenteurs du Forfait WEEK-END
Possibilité de réserver en ligne en cliquant sur le lienTout public
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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com
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English :
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Lecture The Letter Box Cello restoration by Iris Carr and Jonas Seeberg
Public lecture. Presentation of an instrument restoration case.
Lecture in English with French translation.
Subject to availability.
Free admission with priority access for WEEKEND pass holders
You can book online by clicking on the following link
L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence par Iris Carr et Jonas Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MIRECOURT
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