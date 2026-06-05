Concours International de Lutherie et d’Archèterie -Conférence Récital Performance par Jonas Seeberg Cinéma le Rio Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie -Conférence Récital Performance par Jonas Seeberg Cinéma le Rio Mirecourt samedi 4 juillet 2026.
Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie -Conférence Récital Performance par Jonas Seeberg
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence Récital Performance Les Suites pour violoncelle de Johann Sebastian Bach par Jonas Seeberg.
Une nouvelle édition critique des sources en trois volumes. Des niveaux de sens méconnus dans le texte d’articulation de Bach des clés pour la compréhension et l’interprétation par Jonas Seeberg.
Sur réservation en fonction des places disponibles.
Entrée libre avec accès prioritaire pour les détenteurs du Forfait WEEK-END
Possibilité de réserver en ligne en cliquant sur le lienTout public
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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com
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English :
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Lecture Recital Performance Johann Sebastian Bach’s Cello Suites by Jonas Seeberg.
A new critical edition of the sources in three volumes. Little-known levels of meaning in Bach?s articulation text? keys to understanding and interpretation by Jonas Seeberg.
Subject to availability.
Free admission with priority access for WEEKEND package holders
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L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie -Conférence Récital Performance par Jonas Seeberg Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MIRECOURT
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