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Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel Espace Robert Flambeau Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel Espace Robert Flambeau Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel Espace Robert Flambeau Mirecourt vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Espace Robert Flambeau

Adresse : 19 Avenue Charles Duchêne

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Dimanche 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-05

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel des fournisseurs
Espace Flambeau.
Accès libre.Tout public
0  .

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est   lame.mirecourt@gmail.com

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English :

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Trade Fair for Suppliers
Espace Flambeau.
Free admission.

L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MIRECOURT

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