Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel Espace Robert Flambeau Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel Espace Robert Flambeau Mirecourt vendredi 3 juillet 2026.
Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Dimanche 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-05
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel des fournisseurs
Espace Flambeau.
Accès libre.Tout public
0 .
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com
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English :
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Trade Fair for Suppliers
Espace Flambeau.
Free admission.
L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MIRECOURT
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