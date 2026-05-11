Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel Espace Robert Flambeau Mirecourt

Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-05

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel des fournisseurs

Espace Flambeau.

Accès libre.Tout public

0 .

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com

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English :

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Trade Fair for Suppliers

Espace Flambeau.

Free admission.

L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Salon Professionnel Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MIRECOURT