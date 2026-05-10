Forum des sciences et technologies, de l’environnement et du développement durable Maison de quartier des Dervallières Nantes
Forum des sciences et technologies, de l’environnement et du développement durable Maison de quartier des Dervallières Nantes samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 – 14:00
Gratuit : oui GRATUIT Age minimum : 3 et Age maximum : 110
Découvrir et comprendre nos milieux naturels pour mieux les protéger, explorer la façon dont les sciences et techniques sont une dimension intrinsèque de notre quotidien, développer la curiosité par l’observation et l’expérimentation : voici autant d’objectifs portés par la Ville de Nantes avec SEQUOIA, en lien avec les acteurs éducatifs nantais.Nous vous donnons rendez vous pour la 12ème édition du Forum des sciences, événement ludique et pédagogique au cours duquel les enfants sont acteurs, vous présentent les travaux réalisés avec leur classe ou sur les temps péri et extrascolaires, explorent les sciences du vivant pour interroger le monde tout en formant leur esprit critique.Nous vous attendons nombreuses et nombreux le samedi 30 mai pour découvrir en famille de nombreuses activités ! Voir le programme
Maison de quartier des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr 0240384390 http://urlr.me/!forum-26
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