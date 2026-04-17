Forum du droit Rue des oiseaux Les Andelys

Les Andelys

Forum du droit

Rue des oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-20

La Ville des Andelys organise le Forum du Droit, une journée dédiée pour vous accompagner dans vos démarches et vous informer sur vos droits.

Au programme

– Informer les usagers des dispositifs Point Justice (juriste) France Services, CN/ DGFIP/ CPAM/ CAF/ CARSAT AGIRC ARRCO 2AH/France Travail/CCAS/CMS

– Présenter la Maison de la Famille et des Solidarités, le lieu et ses services dans le cadre de l’accès aux droits.

– Informer les habitants sur leurs droits et les aides financières dont ils pourraient bénéficier (Aidants handicap … )

– Permettre une ouverture de leurs droits .

Rue des oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 75 63 franceservices@ville-andelys.fr

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English : Forum du droit

L’événement Forum du droit Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération