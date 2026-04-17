Forum du droit Rue des oiseaux Les Andelys
Forum du droit Rue des oiseaux Les Andelys mercredi 20 mai 2026.
Les Andelys
Forum du droit
Rue des oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
La Ville des Andelys organise le Forum du Droit, une journée dédiée pour vous accompagner dans vos démarches et vous informer sur vos droits.
Au programme
– Informer les usagers des dispositifs Point Justice (juriste) France Services, CN/ DGFIP/ CPAM/ CAF/ CARSAT AGIRC ARRCO 2AH/France Travail/CCAS/CMS
– Présenter la Maison de la Famille et des Solidarités, le lieu et ses services dans le cadre de l’accès aux droits.
– Informer les habitants sur leurs droits et les aides financières dont ils pourraient bénéficier (Aidants handicap … )
– Permettre une ouverture de leurs droits .
Rue des oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 75 63 franceservices@ville-andelys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum du droit
L’événement Forum du droit Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal Mairie Les Andelys 17 avril 2026
- Freeride de la 1ère Eure Les Andelys 18 avril 2026
- Vacances scolaires d’hiver 2026 Petit-déjeuner impressionniste Musée Nicolas Poussin Les Andelys 19 avril 2026
- Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Musée Nicolas Poussin Les Andelys 20 avril 2026
- Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Peinture en famille Musée Nicolas Poussin Les Andelys 22 avril 2026