Forum : équilibre / déséquilibre dans l’enfance !, MJC de Dieuze, Dieuze
samedi 10 octobre 2026 · MJC de Dieuze · Dieuze
Informations pratiques
Forum : équilibre / déséquilibre dans l’enfance ! Samedi 10 octobre, 09h30 MJC de Dieuze Moselle
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Grand évènement familial à la MJC Centre Social de Dieuze avec divers ateliers sur la thématique des équilibres dans l’enfance, animés par les acteurs locaux. Des animations sont prévues pour la petite-enfance jusqu’au adolescent ! Ambiance conviviale et familiale : bricolage, échanges, créations…
MJC de Dieuze Impasse Jean Laurain – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Plusieurs ateliers autour des équilibres dans l’enfance seront proposés pour les familles (sommeil, alimentation, émotions, motricité…) par des professionnels du Saulnois.
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