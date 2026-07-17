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Forum : équilibre / déséquilibre dans l’enfance !, MJC de Dieuze, Dieuze

samedi 10 octobre 2026 · MJC de Dieuze · Dieuze

Forum : équilibre / déséquilibre dans l’enfance !, MJC de Dieuze, Dieuze

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
MJC de Dieuze
Adresse
Impasse Jean Laurain - Dieuze
Ville
57260 Dieuze
Département
Moselle
Tarif
Entrée libre

Forum : équilibre / déséquilibre dans l’enfance ! Samedi 10 octobre, 09h30 MJC de Dieuze Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Grand évènement familial à la MJC Centre Social de Dieuze avec divers ateliers sur la thématique des équilibres dans l’enfance, animés par les acteurs locaux. Des animations sont prévues pour la petite-enfance jusqu’au adolescent ! Ambiance conviviale et familiale : bricolage, échanges, créations…

MJC de Dieuze Impasse Jean Laurain – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Plusieurs ateliers autour des équilibres dans l’enfance seront proposés pour les familles (sommeil, alimentation, émotions, motricité…) par des professionnels du Saulnois.

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