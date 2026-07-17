Forum : équilibre / déséquilibre dans l’enfance !, MJC de Dieuze, Dieuze

Informations pratiques

Forum : équilibre / déséquilibre dans l’enfance ! Samedi 10 octobre, 09h30 MJC de Dieuze Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Grand évènement familial à la MJC Centre Social de Dieuze avec divers ateliers sur la thématique des équilibres dans l’enfance, animés par les acteurs locaux. Des animations sont prévues pour la petite-enfance jusqu’au adolescent ! Ambiance conviviale et familiale : bricolage, échanges, créations…

MJC de Dieuze Impasse Jean Laurain – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Plusieurs ateliers autour des équilibres dans l’enfance seront proposés pour les familles (sommeil, alimentation, émotions, motricité…) par des professionnels du Saulnois.