AGENDA · Saint-Sauveur
Forum – Fête des Associations, Square Albert Angély, Saint-Sauveur
samedi 5 septembre 2026 · Square Albert Angély · Saint-Sauveur
Informations pratiques
Forum – Fête des Associations Samedi 5 septembre, 09h30 Square Albert Angély Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T09:30:00+02:00 – 2026-09-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T09:30:00+02:00 – 2026-09-05T13:00:00+02:00
Les associations de la commune de Saint-Sauveur vous attendent nombreux lors du marché du samedi 5 septembre dès 9h30 !!
Square Albert Angély rue Cave 31790 saint-sauveur Saint-Sauveur 31790 Haute-Garonne Occitanie
Un rendez-vous associatif à ne pas manquer