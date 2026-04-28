Forum – Fête des Associations, Square Albert Angély, Saint-Sauveur

Informations pratiques

Forum – Fête des Associations Samedi 5 septembre, 09h30 Square Albert Angély Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T09:30:00+02:00 – 2026-09-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T09:30:00+02:00 – 2026-09-05T13:00:00+02:00

Les associations de la commune de Saint-Sauveur vous attendent nombreux lors du marché du samedi 5 septembre dès 9h30 !!

Square Albert Angély rue Cave 31790 saint-sauveur Saint-Sauveur 31790 Haute-Garonne Occitanie

Un rendez-vous associatif à ne pas manquer