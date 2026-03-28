Balade Géocaching Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Balade Géocaching

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-04

Sortie en groupe pour tenter de débusquer des caches dissimulées en forêt. Une chasse au trésor moderne nécessitant un smartphone, qui sollicite pleinement le sens de l’observation. Parcours différent à chaque sortie. Par la Maison de la Forêt. Tout public, gratuit.

Sur inscription au 03 83 71 23 25 ou à maisondelaforet@ccvp.frTout public

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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

A group outing to find hidden caches in the forest. A modern treasure hunt requiring a smartphone, and a real challenge to your sense of observation. Different route on each outing. By the Maison de la Forêt. Open to all, free of charge.

Registration on 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr

L’événement Balade Géocaching Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS