La Fête du Bois Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur
La Fête du Bois Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur samedi 25 juillet 2026.
Saint-Sauveur
La Fête du Bois
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la nature et de l’artisanat. Au programme: des animations variées pour petits et grands, des démonstrations et des ateliers autour de la filière bois. Une journée de partage au cœur de la forêt. Tout public, gratuit.
Informations au 03 83 71 23 25 ou à maisondelaforet@ccvp.frTout public
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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
A not-to-be-missed event for lovers of nature and crafts. On the program: a variety of events for young and old, demonstrations and workshops on the wood industry. A day of sharing in the heart of the forest. Open to all, free of charge.
Information: 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr
L’événement La Fête du Bois Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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