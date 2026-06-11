Plan Safe aux plans d’eau Saint-Sauveur
Plan Safe aux plans d’eau Saint-Sauveur lundi 13 juillet 2026.
Saint-Sauveur
Plan Safe aux plans d’eau
Rue Maurice Thorez Saint-Sauveur Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Dans le cadre de la tournée estivale Plan Safe aux Plans d’Eau 2026 , la Base nautique de Saint-Sauveur a le plaisir d’accueillir cette animation de prévention et de sensibilisation à la sécurité autour des activités nautiques.
Lundi 13 juillet 2026 Base Nautique de Saint-Sauveur
De 13h30 à 18h00
Venez en famille ou entre amis participer à des ateliers ludiques et pédagogiques autour de la sécurité sur l’eau, découvrir les bons réflexes à adopter et profiter d’un après-midi convivial au bord de l’eau.
Une animation gratuite ouverte à tous !
Dans le cadre de la tournée estivale Plan Safe aux Plans d’Eau 2026 , la Base nautique de Saint-Sauveur a le plaisir d’accueillir cette animation de prévention et de sensibilisation à la sécurité autour des activités nautiques.
Lundi 13 juillet 2026 Base Nautique de Saint-Sauveur
De 13h30 à 18h00
Venez en famille ou entre amis participer à des ateliers ludiques et pédagogiques autour de la sécurité sur l’eau, découvrir les bons réflexes à adopter et profiter d’un après-midi convivial au bord de l’eau.
Une animation gratuite ouverte à tous ! .
Rue Maurice Thorez Saint-Sauveur 80470 Somme Hauts-de-France +33 9 56 07 12 78
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English :
As part of the Plan Safe aux Plans d’Eau 2026 summer tour, the Saint-Sauveur Water Sports Center is pleased to host this event promoting safety and raising awareness about water sports.
Monday, July 13, 2026 Saint-Sauveur Water Sports Center
From 1:30 PM to 6:00 PM
Bring your family or friends to participate in fun and educational workshops on water safety, learn the right habits to adopt, and enjoy aafternoon by the water.
A free event open to everyone!
L’événement Plan Safe aux plans d’eau Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme
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