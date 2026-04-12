PRISE DE SON NATURALISTE Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

PRISE DE SON NATURALISTE

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Par Marc Namblard lauréat du César du meilleur son 2026

Deux jours mêlant pratique en forêt et apprentissage technique en salle pour s’initier à la culture audio-naturaliste et à la captation de paysages sonores ou d’animaux.

16 et 17 Mai 2026

Adultes gratuit.

Sur inscription par tel. 03.83.71.23.25 ou mail: maisondelaforet@ccvp.frAdultes

0 .

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

By Marc Namblard winner of the César for Best Sound 2026

Two days of practice in the forest and technical training in the studio to learn about the audio-naturalist culture and how to capture soundscapes or animals.

may 16 and 17, 2026

Adults free.

Registration by phone: 03.83.71.23.25 or e-mail: maisondelaforet@ccvp.fr

L’événement PRISE DE SON NATURALISTE Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-04-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS