PRISE DE SON NATURALISTE Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur
PRISE DE SON NATURALISTE Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur samedi 16 mai 2026.
Saint-Sauveur
PRISE DE SON NATURALISTE
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Par Marc Namblard lauréat du César du meilleur son 2026
Deux jours mêlant pratique en forêt et apprentissage technique en salle pour s’initier à la culture audio-naturaliste et à la captation de paysages sonores ou d’animaux.
16 et 17 Mai 2026
Adultes gratuit.
Sur inscription par tel. 03.83.71.23.25 ou mail: maisondelaforet@ccvp.frAdultes
0 .
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
By Marc Namblard winner of the César for Best Sound 2026
Two days of practice in the forest and technical training in the studio to learn about the audio-naturalist culture and how to capture soundscapes or animals.
may 16 and 17, 2026
Adults free.
Registration by phone: 03.83.71.23.25 or e-mail: maisondelaforet@ccvp.fr
L’événement PRISE DE SON NATURALISTE Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-04-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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