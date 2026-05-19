Atelier Apprentis naturalistes Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Atelier Apprentis naturalistes

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

En trois ateliers, apprends à distinguer les empreintes d’animaux, à identifier les arbres de nos forêts et à observer ce qui rend chaque oiseau unique du bec au plume. Par la Fédération des Chasseurs de Meurthe-et-Moselle. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Gratuit.

Inscriptions par mail à maisondelaforet@ccvp.fr ou par téléphone au 03 83 71 23 25Enfants

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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

In three workshops, learn to distinguish animal footprints, identify the trees of our forests and observe what makes each bird unique, from beak to feather. By the Fédération des Chasseurs de Meurthe-et-Moselle. For children aged 6 to 12. Free admission.

Registration by e-mail at maisondelaforet@ccvp.fr or by telephone on 03 83 71 23 25

L’événement Atelier Apprentis naturalistes Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS