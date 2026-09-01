Forum Intercommunal des Associations Salle des fêtes La Porcherie

Informations pratiques

La Porcherie

Forum Intercommunal des Associations

Salle des fêtes 15, Le Bourg La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Comité des Fêtes de La Porcherie a le plaisir de vous convier au tout premier Forum Intercommunal des Associations ! Tout au long de la journée, venez à la rencontre des associations locales des communes de Benayes, La Croisille‑sur‑Briance, Lamongerie, Magnac‑Bourg, Masseret, Meilhards, Meuzac, La Porcherie, Saint‑Germain‑les‑Belles, Saint‑Vitte‑sur‑Briance et Salon‑la‑Tour.

L’occasion idéale pour découvrir la richesse de leurs activités, échanger avec des bénévoles passionnés et vous impliquer dans la vie associative de votre territoire. Une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la découverte… et pourquoi pas, le début d’un nouvel engagement associatif ! Entrée gratuite buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes 15, Le Bourg La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 40 66 98 contact@comitedesfetes-laporcherie.fr

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English : Forum Intercommunal des Associations

L’événement Forum Intercommunal des Associations La Porcherie a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Briance Sud Haute-Vienne