La Porcherie

Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval

Le bourg La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association AMA les @ramis vous propose des visites commentées du Musée d’Arsonval (vie et oeuvre de illustre professeur très attaché à sa petite patrie de La Porcherie ) et sur le même site, à la salle des fêtes (face au musée), animations scientifiques autour des travaux de ce savant, reconnu nationalement et internationalement, avec des recherches qui conservent toute leur actualité. .

Le bourg La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 11 18 33

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English : Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval La Porcherie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Briance Sud Haute-Vienne