Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval La Porcherie
Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval La Porcherie samedi 19 septembre 2026.
La Porcherie
Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval
Le bourg La Porcherie Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association AMA les @ramis vous propose des visites commentées du Musée d’Arsonval (vie et oeuvre de illustre professeur très attaché à sa petite patrie de La Porcherie ) et sur le même site, à la salle des fêtes (face au musée), animations scientifiques autour des travaux de ce savant, reconnu nationalement et internationalement, avec des recherches qui conservent toute leur actualité. .
Le bourg La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 11 18 33
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English : Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval La Porcherie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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