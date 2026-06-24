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Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval La Porcherie

Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval La Porcherie

Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval La Porcherie samedi 19 septembre 2026.

Adresse
Le bourg
Ville
87380 La Porcherie
Département
Haute-Vienne
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

La Porcherie

Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval

Le bourg La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’association AMA les @ramis vous propose des visites commentées du Musée d’Arsonval (vie et oeuvre de illustre professeur très attaché à sa petite patrie de La Porcherie ) et sur le même site, à la salle des fêtes (face au musée), animations scientifiques autour des travaux de ce savant, reconnu nationalement et internationalement, avec des recherches qui conservent toute leur actualité.   .

Le bourg La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 11 18 33 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Musée Arsène d’Arsonval La Porcherie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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