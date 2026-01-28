Journée Bien être

Les Pierres du Mas La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez vivre une journée exceptionnelle placée sous le signe du bien vivre et de la convivialité !

Restauration et buvette pour régaler vos papilles.

Une journée à ne pas manquer pour partager, découvrir et se faire plaisir sur le site de l’étang des Pierres du Mas ! .

Les Pierres du Mas La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 46 67 81 fetevousplaisir87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Bien être

L’événement Journée Bien être La Porcherie a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne