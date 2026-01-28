Journée Bien être La Porcherie
Journée Bien être La Porcherie dimanche 26 juillet 2026.
Journée Bien être
Les Pierres du Mas La Porcherie Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez vivre une journée exceptionnelle placée sous le signe du bien vivre et de la convivialité !
Restauration et buvette pour régaler vos papilles.
Une journée à ne pas manquer pour partager, découvrir et se faire plaisir sur le site de l’étang des Pierres du Mas ! .
Les Pierres du Mas La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 46 67 81 fetevousplaisir87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Bien être
L’événement Journée Bien être La Porcherie a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne