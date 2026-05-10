Journée Bien Être Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) Haute-vienne La Porcherie
Journée Bien Être Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) Haute-vienne La Porcherie dimanche 26 juillet 2026.
Journée Bien Être Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) Haute-vienne La Porcherie Dimanche 26 juillet, 10h00 Entrée libre pour les visiteurs, exposants : 8€/mètre, conférences et ateliers
Dimanche 26 juillet 2026 De 10h à 18h Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) en plein air.Une journée pour prendre soin de vous.
C’est bientôt ! Dimanche 26 juillet 2026 De 10h à 18h Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) en plein air, une bouffée d’oxygène dans un cadre bucolique et bienveillant.Une journée pour prendre soin de vous, éveiller vos sens, apaiser votre corps et votre esprit… et repartir le cœur rempli et bien nourri Au programme : Créateurs pour des découvertes artisanales Thérapeutes pour prendre soin de vous Conférences & ateliers enrichissants Restauration & buvette pour régaler vos papilles Exposants, il reste encore des places ! Un stand vous y attend, un atelier, une conférence, si le cœur vous en dit, contactez-nous pour plus de détails! Réservez votre emplacement (8€ le mètre linéaire) Contact : Nicolas Favard – 07 86 46 67 81 [fetevousplaisir87@gmail.com](mailto:fetevousplaisir87@gmail.com) Découvrez une multitude de services, activités, ateliers et stands qui vous attendent autour de la thématique du « Prendre soin de soi ».
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-26T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-26T18:00:00.000+02:00
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fetevousplaisir87@gmail.com 0786466781
Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) Haute-vienne Étang Pierres du Mas La Porcherie 87380 Haute-Vienne
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