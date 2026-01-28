Vide grenier La Porcherie

Vide grenier

Le bourg La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’ association Fête Vous Plaisir , organise un vide grenier dans la rue principale du bourg de La Porcherie (rue Arsène d’Arsonval). Si le cœur vous en dit, venez chiner et/ou exposer à ce vide grenier, et dont l’installation se fera à partir de 6h du matin ; à savoir qu’une restauration et buvette sont prévues sur cette journée près de la mairie. .

Le bourg La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 46 67 81

