Vide Greniers 7 juin La Porcherie 87380 La Porcherie La porcherie Dimanche 7 juin, 06h00 Entrée gratuite

GRAND VIDE-GRENIERS DIMANCHE 7 JUIN À LA PORCHERIE 87 ! EXPOSANTS, inscrivez-vous ! Seulement 2€ le mètre linéaire. Infos & Réservations : Nicolas Favard – 07 86 46 67 81 fetevousplaisir87@gmail.com

GRAND VIDE-GRENIERS DIMANCHE 7 JUIN À LA PORCHERIE 87 !

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EXPOSANTS, inscrivez-vous ! Seulement 2€ le mètre linéaire.

Infos & Réservations :

Nicolas Favard – 07 86 46 67 81

[fetevousplaisir87@gmail.com](mailto:fetevousplaisir87@gmail.com)

Dimanche 7 juin 2026

Rue Arsène d’Arsonval – Le Bourg de La Porcherie (87380)

Profitez-en pour faire de la place dans vos placards en exposant !

Sur place : Restauration et buvette* pour une journée encore plus agréable !

Ne manquez pas cette journée festive et remplie de bonnes affaires !

Et par la même occasion, venez découvrir l’exposition de Vieux tracteurs!

Partagez autour de vous et venez nombreux !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T06:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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07 86 46 67 81

La Porcherie Rue Arsène d’Arsonval La porcherie 87380 Haute-vienne



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