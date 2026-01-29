Marché de noël

Le bourg La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

De nombreux exposants pour régaler vos papilles et remplir votre hotte fruits, épicerie fine, huîtres, vins*, bières*, canard, paniers gourmands, chocolats, crêpes, gâteaux, fleurs, bijoux, minéraux, pierres naturelles, artisanat couture, création d’objets en bois personnalisés bien-être et bien d’autres merveilles !

Une journée conviviale, festive et pleine de bonne humeur vous attend à La Porcherie ! .

Le bourg La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 46 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de noël

L’événement Marché de noël La Porcherie a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Briance Sud Haute-Vienne