Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! La Porcherie
Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! La Porcherie samedi 27 juin 2026.
La Porcherie
Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes !
place d’Arsonval La Porcherie Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, les bénévoles du Musée Arsène d’Arsonval vous propose une visite et animation sur le thème des fleurs et de la rotation de la terre, ouverte à tous Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! Réservation conseillée. .
place d’Arsonval La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 11 18 33
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English : Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes !
L’événement Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! La Porcherie a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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