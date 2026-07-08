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AGENDA · La Porcherie

Concert avec Le Umlaut Big Band à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie

mercredi 22 juillet 2026 · La Porcherie

Concert avec Le Umlaut Big Band à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
La Gare
Ville
87380 La Porcherie
Département
Haute-Vienne
Tarif

La Porcherie

Concert avec Le Umlaut Big Band à la Gare (comme à la Gare)

La Gare La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Le Umlaut Big Band est un orchestre de quatorze musicien.nes qui, depuis 2011, sous l’impulsion de Pierre-Antoine Badaroux, explore le répertoire historique “swing” des Big Bands (1920-1940) à partir d’archives sonores et manuscrites rares, entre autres celles de Mary Lou Williams, Don Redman, Fletcher Henderson, Duke Ellington, Benny Carter. Ils ont ainsi développé un répertoire de plus de 200 morceaux et sorti 5 albums en 10 ans. Issu d’une “génération de musiciens prêts à passer d’un extrême à l’autre du jazz” (Jazz Magazine), le groupe joue aussi bien dans des salles de concerts que sur les places de villages.
Ouverture des portes 19h30
concert 20h30

Bar Restauration
Parking à l’arrière le long des voies ferrées   .

La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 10 28 15  commealagare@protonmail.com

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English : Concert avec Le Umlaut Big Band à la Gare (comme à la Gare)

L’événement Concert avec Le Umlaut Big Band à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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