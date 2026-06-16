Guinguette années 20 jazz, swing et… électro La Porcherie
Guinguette années 20 jazz, swing et… électro La Porcherie samedi 18 juillet 2026.
La Porcherie
Guinguette années 20 jazz, swing et… électro
Place du champ de foire La Porcherie Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Plongez dans l’ambiance festive des années folles à l’occasion de La Guinguette des Arsonvalades, organisée à la veille de la Saint Arsène !
Dès 19h, laissez-vous transporter dans une atmosphère rétro et conviviale installez-vous à notre buvette et dégustez une sélection de boissons d’antan, avec ou sans alcool, au rythme entraînant du swing et du jazz.
Poursuivez la soirée autour de plats inspirés de l’époque, dans une véritable ambiance guinguette où se mêlent musique, partage et bonne humeur.
Au fil des heures, la soirée évoluera vers des sonorités plus modernes avec des reprises de titres actuels dans des version rétro , pour finir en beauté sur des rythmes électro-swing jusqu’à minuit !
Sortez vos plus belles tenues années 30 et venez vivre un moment hors du temps ! .
Place du champ de foire La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 40 66 98 contact@comitedesfetes-laporcherie.fr
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English : Guinguette années 20 jazz, swing et… électro
L’événement Guinguette années 20 jazz, swing et… électro La Porcherie a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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