Informations pratiques

La Porcherie

Sortie nature sur la lande des Pierres du Mas

Pierres du Mas La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Mathieu, animateur de la Soupape Sauvage, vous propose une découverte, pour petits et grands, des libellules de l’étang des Pierres du Mas et une visite à la recherche des trésors naturels de la lande serpentinicole. Sur réservation. .

Pierres du Mas La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

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English : Sortie nature sur la lande des Pierres du Mas

L’événement Sortie nature sur la lande des Pierres du Mas La Porcherie a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne