Sortie nature sur la lande des Pierres du Mas La Porcherie
jeudi 30 juillet 2026 · La Porcherie
Informations pratiques
La Porcherie
Sortie nature sur la lande des Pierres du Mas
Pierres du Mas La Porcherie Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 11:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Mathieu, animateur de la Soupape Sauvage, vous propose une découverte, pour petits et grands, des libellules de l’étang des Pierres du Mas et une visite à la recherche des trésors naturels de la lande serpentinicole. Sur réservation. .
Pierres du Mas La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com
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English : Sortie nature sur la lande des Pierres du Mas
L’événement Sortie nature sur la lande des Pierres du Mas La Porcherie a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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