Forum Iulii vu du ciel, Espace Patrimoine, Fréjus
samedi 19 septembre 2026 · Espace Patrimoine · Fréjus
Informations pratiques
Forum Iulii vu du ciel 19 et 20 septembre Espace Patrimoine Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’empreinte archéologique sur le territoire de Fréjus est immense et se constate davantage en prenant de la hauteur. Les nombreux chantiers effectués par la Ville depuis des années ont mis en lumière un patrimoine antique unique. Venez observer l’archéologie du ciel à travers cette exposition !
Espace Patrimoine place Clemenceau, 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 82 47 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/espace-patrimoine-tour-circulaire/ L’Espace Patrimoine est un lieu d’exposition consacré à la découverte du patrimoine de la ville, avec des expositions sur des thèmes d’actualité (fouilles archéologiques, chantiers de restauration des Monuments historiques, valorisation de recherches scientifiques etc.), renouvelées chaque année. L’Espace Patrimoine est situé dans la Tour circulaire du rempart du XVIe siècle, donnant directement sur l’entrée du centre-ville, place Clemenceau et sur le rond-point Paul Vernet.
Il fait également face à l’Office de Tourisme, point de départ des visites-découvertes du patrimoine, et permet ainsi de toucher un large public. Accès libre, à proximité du Parking Vernet
L’empreinte archéologique sur le territoire de Fréjus est immense et se constate davantage en prenant de la hauteur. Les nombreux chantiers effectués par la Ville depuis des années ont mis en lumière…
© Ville de Fréjus
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