Forum Jobs d’été 2026 de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Vous êtes étudiant/étudiante ou en recherche d’emploi ?Vous êtes disponible 2 mois (juillet et août 2026) ?Vous souhaitez avoir une rentrée d’argent cet été ?Et pouvoir profiter d’une nouvelle expérience professionnelle?au sein des services publics ?Ce forum est fait pour vous ! Venez rencontrer et échanger avec les équipes de la Ville de Nantes, du CCAS et de Nantes Métropole, poser vos questions et candidater ensuite via la plateforme de la collectivité aux offres estivales, qu’elles soient municipales ou métropolitaines. Près de 150 postes proposés de juin à août, dans de nombreux domaines :- accueil,- administratif,- propreté,- espaces verts,- sport et loisirs,- santé grand âge,- etc.

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr https://www.atdec.org/evenements/forum-jobs-dete-2026-de-la-ville-de-nantes-de-nantes-metropole-et-du-ccas/



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