Forum Logement, Les Mureaux, Pôle Léo Lagrange, Les Mureaux
Forum Logement, Les Mureaux, Pôle Léo Lagrange, Les Mureaux mercredi 3 juin 2026.
Forum Logement, Les Mureaux Mercredi 3 juin, 14h00 Pôle Léo Lagrange Yvelines
Entrée gratuite – Venez nombreux !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
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Pôle Léo Lagrange 4 rue Jean Rommeis 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France
Un rendez-vous pour t’informer, t’orienter et t’accompagner ! Le 3 juin, de 14h à 17h forum jeunes