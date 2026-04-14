Forum Santé Insertion, Mission locale, Charleville-Mézières

Forum Santé Insertion Jeudi 12 novembre, 09h30, 13h30 Mission locale Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T09:30:00+01:00 – 2026-11-12T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-12T13:30:00+01:00 – 2026-11-12T16:30:00+01:00

Mission locale 8 route de prix 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/missionlocale.charlevillemezieres »}]

Jeudi 12 novembre 2026 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à la Mission Locale de CMz

Mission Locale Charleville-Mézières