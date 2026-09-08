Forum SOS Rentrée, Gymnase Mahsa Amini, Les Lilas

Informations pratiques

Forum SOS Rentrée Mercredi 23 septembre, 14h00 Gymnase Mahsa Amini Seine-Saint-Denis

Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans – Tenue professionnelle et CV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Gymnase Mahsa Amini 30 Boulevard de la Liberté 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

La ville des Lilas et la Mission Locale de la Lyr t’aident à trouver des solutions pour cette rentrée !