AGENDA · Les Lilas
Forum SOS Rentrée, Gymnase Mahsa Amini, Les Lilas
mercredi 23 septembre 2026 · Gymnase Mahsa Amini · Les Lilas
Informations pratiques
Forum SOS Rentrée Mercredi 23 septembre, 14h00 Gymnase Mahsa Amini Seine-Saint-Denis
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans – Tenue professionnelle et CV
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Gymnase Mahsa Amini 30 Boulevard de la Liberté 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France
La ville des Lilas et la Mission Locale de la Lyr t’aident à trouver des solutions pour cette rentrée !
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