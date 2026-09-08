UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Lilas

Forum SOS Rentrée, Gymnase Mahsa Amini, Les Lilas

mercredi 23 septembre 2026 · Gymnase Mahsa Amini · Les Lilas

Forum SOS Rentrée, Gymnase Mahsa Amini, Les Lilas

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Gymnase Mahsa Amini
Adresse
30 Boulevard de la Liberté 93260 Les Lilas
Ville
93260 Les Lilas
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans - Tenue professionnelle et CV

Forum SOS Rentrée Mercredi 23 septembre, 14h00 Gymnase Mahsa Amini Seine-Saint-Denis

Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans – Tenue professionnelle et CV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Gymnase Mahsa Amini 30 Boulevard de la Liberté 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France
La ville des Lilas et la Mission Locale de la Lyr t’aident à trouver des solutions pour cette rentrée !

À voir aussi à Les Lilas (Seine-Saint-Denis)