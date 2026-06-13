Fossil Opera – Installation de Théo Mercier Place Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes Autodidacte revendiqué, Théo Mercier développe une pratique qui refuse les cloisonnements : sculpture, performance, installation in situ… Ce qui traverse tout son travail, c’est une obsession pour la matière en transformation, le déchet qui devient organisme, l’objet qui mue, l’architecture qui respire. Il construit des fictions visuelles où passé et présent s’érodent mutuellement, non sans humour ni étrangeté. Pour la place Graslin, l’artiste travaille à partir du sable, matière au cœur de sa pratique sculpturale depuis plusieurs années, investie ici pour la première fois en extérieur. Sur le parvis de l’Opéra néoclassique, il imagine une éruption lente et tellurique : une vague de sable compacté en forme d’ammonites géantes surgit du sol, entraînant dans son mouvement des voitures à moitié ensevelies et des gravats. Ces derniers proviennent des chantiers de la ville, matériaux collectés et transformés au quotidien, témoins des mutations continues de Nantes sur elle-même. Quant aux voitures, elles rappellent un passé récent où la place, aujourd’hui piétonne, était encore traversée par la circulation.De l’habitacle de chacune d’elles s’échappent des pièces d’opéra transformées, maintenant le lien sonore avec le bâtiment qui domine la place. Fossil Opera compose ainsi une stratigraphie vertigineuse : le sable de nos constructions, les débris de nos démolitions, les voitures de notre modernité, tout cela confus, enfoui, et soudainement restitué à la lumière. Installation du 4 juillet au 6 septembre 2026 – visible 7j/7, 24h sur 24+ Visites flash 7j/7 à 11h30, 16h et 18h – durée : 20-30 minutes, gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Place Graslin Centre-ville Nantes 44000



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