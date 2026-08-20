Fotopaton, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Fotopaton Samedi 7 novembre, 13h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T13:30:00+01:00 – 2026-11-07T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T13:30:00+01:00 – 2026-11-07T15:30:00+01:00

L’inauguration de cette cabine se fera en présence de l’illustratrice Adèle Bontoux le samedi 7 novembre 2026. Célébrez ce moment ludique en famille avec une séance chaleureuse et mémorable.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « ludotheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Qu’est ce que le Fotopaton ? Il s’agit d’une cabine bien particulière dans laquelle une prise de vue est réalisée par un artiste associé, puis par la suite par un usager croqueur.

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