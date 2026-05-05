Fougères fête la Bretagne, 3F – Friends Family & Food, Fougères

Fougères fête la Bretagne Mardi 19 mai, 16h00 3F – Friends Family & Food Ille-et-Vilaine

Animations gratuites et tous publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T16:00:00+02:00 – 2026-05-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-19T16:00:00+02:00 – 2026-05-19T23:59:00+02:00

Fougères fête la Bretagne!!

Rendez-vous dès 16h sur la Place Aristide Briand le 19 mai, pour fêter la Saint Yves, temps fort du festival GouelBreizh, organisé par l’école Diwan Bro Felger.

Accueilli par le 3F, nous célébrerons les langues régionales, avec un café gallo (locuteurs, amateurs et curieux, bienvenue!), animé par Monsieur Langlois (Association L’Objet pour Mémoire).

S’en suivront dès 17h, en extérieur et ouvert à tous, une initiation publique à la danse bretonne, animée par l’A.B.P.F -Association Bretonne du Pays de Fougères- qui se fera une joie de faire danser petits et grands!

À 18h, le duo Car et Ment (musique traditionnelle) se produira en extérieur, suivi du groupe Les Goulettes (chant à danser) : la culture locale fera vibrer la place!!

Dès 20h30, à l’intérieur au 3F, changement de registre : des rappeurs de la scène bretonne se succèderont pour faire découvrir au public la culture hip-hop locale, d’habiles jongleurs de mots aux styles et influences variées :

Kestra & Nessonne avec DJ Drick C (Rennes), Jimmy (22), Kriisto et Dj Lil Kill (St Malo), Brank’n’roll (zone de roue libre bzh)…

Jeunes rappeurs fougerais, un open mic’ est prévu!!

Ne manquez pas l’exposition « Les bérus riaient noir » au 3F, durant toute la durée du festival!

3F – Friends Family & Food 23 Place aristide Briand , Fougères, France, 35300 Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/3IEh6qSTU »}]

Exposition, café gallo, initiation danse bretonne, concerts traditionnels et rap exposition café