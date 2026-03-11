Foulées des 4 Portes 28eme anniversaire

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 13:00:00

Date(s) :

2026-09-27

En pratique loisir ou compétitive venez apprécier un moment convivial et sportif aux Foulées des 4 Portes: semi-marathon, 10 km (mesuré FFA), 5 km dont une vague féminine, courses enfants de 5 à 13 ans (2300m, 1400m, 900m et 350m). Inscription en ligne https://bit.ly/foulees_4_portes_2026

Ce sont pas moins de 7 distances différentes qui sont proposées Semi-marathon, 10 km (mesuré FFA), 5 km dont une vague féminine, courses enfants (2300m, 1400m, 900m et 350m).

Courses pour les enfants de 5 à 13 ans.

Des parcours animés et magnifiques dans les centres historiques et le vignoble environnant, une récompense de qualité, une super ambiance, des bénévoles et un territoire heureux de vous accueillir ! .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 67 07 96 info@f4p.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a leisure runner or a competitor, come and enjoy a friendly, sporting event at the Foulées des 4 Portes: half-marathon, 10km (FFA-measured), 5km including a women’s wave, and children’s races for ages 5 to 13 (2300m, 1400m, 900m and 350m). Online registration: https://bit.ly/foulees_4_portes_2026

L’événement Foulées des 4 Portes 28eme anniversaire Rosheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile