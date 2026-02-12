Foulpougne festival Salle des fêtes Gond-Pontouvre

Foulpougne festival

Salle des fêtes 1 place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

2026-09-18

Foulpougne Festival , c’est de la musique. Et de la danse. Ou de la danse et de la musique. Enfin… les deux, quoi !

Salle des fêtes 1 place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr

English :

The Foulpougne Festival is all about music. And dance. Or dance and music. Well? both!

