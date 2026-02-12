Foulpougne festival Salle des fêtes Gond-Pontouvre
Foulpougne festival Salle des fêtes Gond-Pontouvre vendredi 18 septembre 2026.
Foulpougne festival
Salle des fêtes 1 place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Foulpougne Festival , c’est de la musique. Et de la danse. Ou de la danse et de la musique. Enfin… les deux, quoi !
.
Salle des fêtes 1 place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foulpougne Festival is all about music. And dance. Or dance and music. Well? both!
L’événement Foulpougne festival Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême