Soirs bleus ImproLocura Gond-Pontouvre
Soirs bleus ImproLocura Gond-Pontouvre jeudi 20 août 2026.
Gond-Pontouvre
Soirs bleus ImproLocura
Parvis de la Mairie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:15:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
ImproLocura est un spectacle de rue hilarant qui casse le rythme de la ville. Une pause inespérée grâce à un style provocant, amusant et extravagant. C’est un spectacle improvisé de mime, nourri des techniques de clown et d’effets sonores.
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Parvis de la Mairie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40
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English :
ImproLocura is a hilarious street show that breaks the rhythm of the city. It’s an unexpected break, thanks to a provocative, amusing and extravagant style. It’s an improvised mime show, drawing on clowning techniques and sound effects.
L’événement Soirs bleus ImproLocura Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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