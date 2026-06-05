Gond-Pontouvre

Soirs bleus ImproLocura

Parvis de la Mairie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:15:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

ImproLocura est un spectacle de rue hilarant qui casse le rythme de la ville. Une pause inespérée grâce à un style provocant, amusant et extravagant. C’est un spectacle improvisé de mime, nourri des techniques de clown et d’effets sonores.

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Parvis de la Mairie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40

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English :

ImproLocura is a hilarious street show that breaks the rhythm of the city. It’s an unexpected break, thanks to a provocative, amusing and extravagant style. It’s an improvised mime show, drawing on clowning techniques and sound effects.

L’événement Soirs bleus ImproLocura Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême