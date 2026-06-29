BD Comédie À un jour … Presque ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
samedi 5 septembre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie À un jour … Presque
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:45:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-10
On a tous un jour qui a marqué notre vie… Un mariage, la naissance d’un enfant, notre 1ère fois… Et si ce jour n’avait jamais existé ? Que serions-nous aujourd’hui ? Différent ? peut-être… quelqu’un d’autre ? C’est pas sûr !!!
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ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
We all have a day that left a mark on our lives, don’t we? A wedding, the birth of a child, our first time… What if that day had never happened? What would we be today? Different? Maybe? Someone else? That’s not true!!!
L’événement BD Comédie À un jour … Presque Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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