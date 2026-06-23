Gond-Test #4 Skate park Gond-Pontouvre
Gond-Test #4 Skate park Gond-Pontouvre dimanche 13 septembre 2026.
Gond-Pontouvre
Gond-Test #4
Skate park 58 rue Jean moulin Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association Cerise Sur Le Plateau & Calzone Records s’associent à La NEF et à la ville de Gond-Pontouvre pour vous proposer la 4e édition du Gond-Test ! Un événement gratuit, festif, en plein air, autour du skate, de la musique et des cultures urbaines.
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Skate park 58 rue Jean moulin Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
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English :
The Cerise Sur Le Plateau & Calzone Records association is teaming up with %E0 La NEF and %E0 the city of Gond-Pontouvre to bring you the 4th %E9dition of the Gond-Test! A free, festive, outdoor event centered around skateboarding, music, and urban culture.
L’événement Gond-Test #4 Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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