BD Comédie -Pourquoi les femmes aiment les connards ? ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie -Pourquoi les femmes aiment les connards ?

ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:45:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-17

Louis est le gendre idéal que toute mère rêve d’avoir, sauf que c’est aux filles qu’il faut plaire pas aux mères. Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant .

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ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

Louis is the ideal son-in-law every mother dreams of having—except that it’s the daughters he has to impress, not the mothers. Gentle, kind, caring, and well-groomed, Louis is the very picture of the shy, reserved guy that girls find bland and “boring.”

L’événement BD Comédie -Pourquoi les femmes aiment les connards ? Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême