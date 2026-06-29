BD Comédie -Pourquoi les femmes aiment les connards ? ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
jeudi 17 septembre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie -Pourquoi les femmes aiment les connards ?
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
Abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:45:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-17
Louis est le gendre idéal que toute mère rêve d’avoir, sauf que c’est aux filles qu’il faut plaire pas aux mères. Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant .
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ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
Louis is the ideal son-in-law every mother dreams of having—except that it’s the daughters he has to impress, not the mothers. Gentle, kind, caring, and well-groomed, Louis is the very picture of the shy, reserved guy that girls find bland and “boring.”
L’événement BD Comédie -Pourquoi les femmes aiment les connards ? Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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