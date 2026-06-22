Journées Européennes du Patrimoine Balade patrimoniale à Gond-Pontouvre Place de l’Hôtel de ville Gond-Pontouvre
Journées Européennes du Patrimoine Balade patrimoniale à Gond-Pontouvre Place de l’Hôtel de ville Gond-Pontouvre dimanche 20 septembre 2026.
Gond-Pontouvre
Journées Européennes du Patrimoine Balade patrimoniale à Gond-Pontouvre
Place de l’Hôtel de ville Mairie de Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez profiter d’une balade patrimoniale organisée par le club de randonnée et la municipalité.
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Place de l’Hôtel de ville Mairie de Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr
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English :
Come and enjoy a heritage walk organized by the hiking club and the municipality.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade patrimoniale à Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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