Spectacle Pierre Aucaigne, Cessez zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre

Spectacle Pierre Aucaigne, Cessez

zone d’activité les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:45:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Pierre Aucaigne Un phénomène sur scène ! Derrière ses mimiques frénétiques et son débit effréné, Pierre Aucaigne cache un comédien d’une rare finesse.

.

zone d’activité les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pierre Aucaigne? A phenomenon on stage! Behind his frenetic facial expressions and frenetic delivery, Pierre Aucaigne hides an actor of rare finesse.

L’événement Spectacle Pierre Aucaigne, Cessez Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême