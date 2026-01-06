Spectacle Pierre Aucaigne, Cessez zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre
Début : 2026-06-12 20:45:00
fin : 2026-06-13
2026-06-12
Pierre Aucaigne Un phénomène sur scène ! Derrière ses mimiques frénétiques et son débit effréné, Pierre Aucaigne cache un comédien d’une rare finesse.
zone d’activité les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
Pierre Aucaigne? A phenomenon on stage! Behind his frenetic facial expressions and frenetic delivery, Pierre Aucaigne hides an actor of rare finesse.
