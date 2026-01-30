Festival livre jeunesse Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Festival livre jeunesse

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-26

E rendez-vous incontournable de littérature jeunesse à Ruelle-sur-Touvre !

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 17 89 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

A not-to-be-missed event for children’s literature in Ruelle-sur-Touvre!

