Spectacle J’aime beaucoup ce que vous faites zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre

Spectacle J’aime beaucoup ce que vous faites

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:45:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-04

Tout commence par une simple fausse manœuvre sur un téléphone… et en quelques secondes, vous découvrez ce que vos meilleurs amis pensent vraiment de vous.

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

It all starts with a simple false move on a phone? and within seconds, you find out what your best friends really think of you.

