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Spectacle Crise en quarantaine zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre

Spectacle Crise en quarantaine zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre jeudi 30 avril 2026.

Lieu : zone d'activité les Avenauds

Adresse : La BD comédie

Ville : 16160 Gond-Pontouvre

Département : Charente

Début : 2026-04-30T20:45:00

Fin : 2026-05-02T

Heure de début : 20:45:00

Tarif :

Gond-Pontouvre

Spectacle Crise en quarantaine

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:45:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-04-30

Fred et Michel, 2 voisins que tout oppose ne partagent que la haie qui sépare leurs jardins.
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zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49  magaroproduction@gmail.com

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English :

Fred and Michel, 2 neighbors with nothing in common but the hedge separating their gardens.

L’événement Spectacle Crise en quarantaine Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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