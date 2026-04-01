Spectacle Crise en quarantaine zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre

Gond-Pontouvre

Spectacle Crise en quarantaine

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:45:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-30

Fred et Michel, 2 voisins que tout oppose ne partagent que la haie qui sépare leurs jardins.

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zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

Fred and Michel, 2 neighbors with nothing in common but the hedge separating their gardens.

L’événement Spectacle Crise en quarantaine Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême