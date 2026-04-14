La Touvre en Fête, île de Foulpougne, Gond-Pontouvre
La Touvre en Fête, île de Foulpougne, Gond-Pontouvre vendredi 29 mai 2026.
La Touvre en Fête Vendredi 29 mai, 17h30 île de Foulpougne Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:30:00+02:00
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Animation et concerts
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