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La Touvre en Fête, île de Foulpougne, Gond-Pontouvre

La Touvre en Fête, île de Foulpougne, Gond-Pontouvre vendredi 29 mai 2026.

Lieu : île de Foulpougne

Adresse : 16160 Gond-Pontouvre

Ville : 16160 Gond-Pontouvre

Département : Charente

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

La Touvre en Fête Vendredi 29 mai, 17h30 île de Foulpougne Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:30:00+02:00

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Animation et concerts

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