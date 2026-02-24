Mariposa Festival Gond-Pontouvre

Mariposa Festival

Île de Foulpougne Gond-Pontouvre Charente

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

2026-07-17

Prêts pour un nouveau voyage musical en Charente cet été ? Nous vous donnons rendez-vous au 3ème festival Mariposa.

Île de Foulpougne Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Ready for a new musical journey in Charente this summer? We look forward to seeing you at the 3rd Mariposa Festival.

