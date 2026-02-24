Mariposa Festival Gond-Pontouvre
Mariposa Festival Gond-Pontouvre vendredi 17 juillet 2026.
Mariposa Festival
Île de Foulpougne Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Prêts pour un nouveau voyage musical en Charente cet été ? Nous vous donnons rendez-vous au 3ème festival Mariposa.
.
Île de Foulpougne Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ready for a new musical journey in Charente this summer? We look forward to seeing you at the 3rd Mariposa Festival.
L’événement Mariposa Festival Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême