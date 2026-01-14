Spectacle Un corps pour deux la revanche des sexes a BD Comédie Gond-Pontouvre

Spectacle Un corps pour deux la revanche des sexes

a BD Comédie ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:45:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Julien, homme charismatique et séducteur invétéré, est la coqueluche des sites de rencontres, où sa réputation de sex-lover fait des ravages.

.

a BD Comédie ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Julien, a charismatic man and inveterate seducer, is the darling of dating sites, where his reputation as a sex-lover takes its toll.

L’événement Spectacle Un corps pour deux la revanche des sexes Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême