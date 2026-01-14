Spectacle Un corps pour deux la revanche des sexes a BD Comédie Gond-Pontouvre
Spectacle Un corps pour deux la revanche des sexes
a BD Comédie ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:45:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-28
Julien, homme charismatique et séducteur invétéré, est la coqueluche des sites de rencontres, où sa réputation de sex-lover fait des ravages.
a BD Comédie ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
Julien, a charismatic man and inveterate seducer, is the darling of dating sites, where his reputation as a sex-lover takes its toll.
